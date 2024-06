Decazeville. L’orchestre Tony Bram’s vers de nouveaux horizons

L’orchestre Tony Bram’s, avec une large diversité musicale, souhaite se produire notamment dans l’Ouest Aveyron.

Dans le cadre de sa tournée d’affaires, l’orchestre Tony Bram’s vient d’entamer une série de rencontres dans le Bassin Decazevillois. L’objectif de cette démarche est d’établir des partenariats avec diverses institutions locales telles que les comités des fêtes, les collectivités publiques, les comités d’entreprise et les CCAS.

Une formation flexible

Avec une formation flexible pouvant compter de 17 à 27 membres, l’orchestre vise à rétablir sa présence musicale dans l’ouest Aveyron. Sous la direction de Jacques Boutinaud, il met en avant ses points forts : un budget maîtrisé, des visuels XXL, une diffusion en streaming vidéo, une musique authentique et un sens aigu de l’animation, ainsi qu’un catalogue étendu de vedettes nationales.

En collaboration avec Loïc Randeynes, natif de Decazeville, Tony Bram’s entend offrir un répertoire intergénérationnel, alliant exigence musicale et rayonnement artistique, susceptible de séduire un large public. Jacques Boutinaud, fondateur de l’orchestre en 1971, jouit d’un impressionnant palmarès avec plus de 150 albums enregistrés et une carrière nationale remarquable. Ayant débuté en tant que trompettiste aux côtés de Joe Dassin et Rika Zaraï, il a également propulsé la chanteuse Liane Foly vers le succès au sein de son propre orchestre.

Dialogue interactif

Se démarquant des manifestations conventionnelles, Tony Bram’s, appuyé par Loïc Randeynes, opte pour une approche axée sur l’attractivité et la qualité.

Fondé sur le talent de ses artistes et une performance live remarquable, l’orchestre aspire à consolider son statut de référence incontestée de la scène musicale. Cette initiative marque le début de sa reconquête du Bassin Decazevillois et de l’Aveyron.

Dès à présent, des idées sont lancées afin que de belles réalisations puissent possiblement émerger à Decazeville à la faveur du dernier trimestre 2024.

Pour toute prise de contact, l’orchestre est joignable sur contact.tbrams@orange.fr et au 06 86 70 91 54.

Grâce à une présence médiatique étendue sur les réseaux sociaux, Tony Bram’s ambitionne d’établir un dialogue interactif avec son public.

