Villefranche-de-Rouergue. "Ô9-vivoir artistique" a été inauguré vendredi

Le "Ô9-vivoir artistique" situé 9 rue Borelly, a été inauguré officiellement vendredi soir. Un lieu connu car la maison fut, en effet, la propriété de la danseuse Katja Cavagnac et de son époux cinéaste Guy. Katja y fonda le Centre chorégraphique du Rouergue. Amis et anciens élèves de Katja ont répondu présent à l’invitation d’Aurore Carpentier et Fabrice Roques, les nouveaux acquéreurs. Un hommage émouvant lui fut rendu par sa fille Céline qui a évoqué ses souvenirs d’enfance "Ma mère était habitée par son art !" et par le musicien Éric Lareine qui a travaillé au côté de Katja. Pour Aurore et Fabrice, c’est un rêve qui se concrétise "On s’était dit qu’on aurait un lieu d’utopie consacré à la création. C’est chose faite. Nous accueillons déjà des ateliers de danse, de chant, de yoga et bientôt des artistes en résidences."

La salle de danse de 60 m2 est disponible

à la location pour toutes activités artistiques et culturelles.

Contact : 06 62 69 71 33

O9vivoir artistique@gmail.com