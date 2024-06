Présidentielle au Mexique : qui est Claudia Sheinbaum, première femme de l’histoire du pays à remporter l’élection ?

C’est une page inédite de l’histoire du Mexique qui est en train de s’écrire : Claudia Sheinbaum, 61 ans, vient d’être élue présidente. C’est la première fois qu’une femme accède au pouvoir dans le pays.

Ce dimanche 2 juin 2024 restera dans l’histoire au Mexique : pour la première fois, une femme a remporté l’élection présidentielle. Il s’agit de Claudia Sheinbaum, du Mouvement de régénération nationale.

Entre 58 et 60 % des voix

Selon l’Institut national électoral (INE), la candidate du Mouvement de régénération nationale (Morena) a obtenu entre 58,3 % et 60,7 % des suffrages. Sa principale rivale, Xochitl Galvez, qui a raflé entre 26 et 28 % des suffrages, a déclaré avoir "appelé Claudia Sheinbaum pour reconnaître les résultats de l’élection". Le premier décompte donne également à la coalition gouvernementale menée par Morena une large majorité au Sénat et à la Chambre des députés.

Scientifique, maire, Morena…

Âgée de 61 ans, Claudia Sheinbaum, native de Mexico, a occupé plusieurs postes avant d’être propulsée à la tête du pays. Maire de Tlalpan de 2015 à 2017, elle a ensuite été cheffe du gouvernement de la ville de Mexico pendant quatre ans et demi, de décembre 2018 à juin 2023.

D’abord affiliée au Parti de la révolution démocratique, elle a ensuite rejoint le Mouvement de régénération nationale, baptisé Morena. C’est d’ailleurs de ce parti dont provient l’ancien président Andres Manuel Lopez Obrador, élu en 2018. Pour rappel, ce mandat, qui dure 6 ans, n’est réalisable qu’une fois.

Scientifique, Claudia Sheinbaum est climatologue et a notamment été membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, plus communément nommé GIEC.

Quelle projection ?

Avant de voter, Claudia Sheinbaum avait déclaré qu’était venu "le temps des femmes et de la transformation. Cela veut dire vivre sans peur et être libre", martelait-elle, dénonçant une société machiste. Comme l’a déclaré Michael Shifter à nos confrères de l’AFP, la lutte contre la violence des cartels et des gangs représentera l’un des défis majeurs de la nouvelle présidente du Mexique.

Cette élection s’est déroulée dans un contexte tendu, avec des violences sans précédent. Trente-huit candidats ont été tués, alimentant les craintes sur la menace que représentent les cartels pour la démocratie dans le pays. Deux personnes ont été tuées dimanche dans des bureaux de vote de l’Etat de Puebla.