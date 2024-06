Rodez : la Station débarque au haras… avec Vincent Ramond et son food-truck

Ironie du sort, le food-truck nommé "La Station", a été choisi pour occuper le haras et proposer une activité de restauration ambulante cet été, deux ans après le départ de Station A.

C’est la conséquence du dernier conseil municipal. Lors de cette séance, le 29 mars, les élus ruthénois approuvaient l’installation d’une activité de restauration ambulante au haras pour cet été. Et ça y est, Philippe Ramond, avec son food-truck baptisé la Station, a posé ses valises dans l’enceinte appartenant à la Ville.

Ouvert midi et soir du lundi au samedi jusqu’au 30 septembre, ce professionnel de la restauration depuis 40 ans propose burgers, salades et desserts, accompagnés par différents types de boissons, vins et bières en tête. "Je travaille avec des produits de qualité, assure-t-il. Je propose de la viande de black angus irlandais, ce qui se fait de mieux !" Dans une précédente vie, celui qui a été formé à Fontanges a fréquenté les cuisines de Michel Truchon à Sauveterre-de-Rouergue, été chef à Paris ou entre autres gérant de sa propre affaire à Grenoble.

Mais cela fait quatre ans qu’il sillonne l’Aveyron à bord de son food-truck. S’installant parfois à Rodez, autour des zones d’activité, mais surtout à Pareloup, où il a connu quatre saisons estivales bien chargées ces dernières années. "J’avais envie d’autre chose, à 55 ans, je voulais me calmer", raconte l’intéressé.

"Les gens ne vont rien comprendre"

Le voilà donc au haras, où, malgré un démarrage très calme, il croit tout de même au projet. "La météo n’aide pas cette année. Il faut qu’il fasse beau, sinon cela ne sert à rien d’ouvrir, mais il y a un potentiel", se rassure-t-il. Huit soirées-concerts seront organisées cet été, afin de développer cette dynamique. Car le résident d’Agen-d’Aveyron sait que lorsque des manifestations d’ampleur sont organisées au haras, il devra fermer boutique. Ce sera principalement le cas lors de F’estivada, où il ne pourra assurer son activité du 3 au 17 juillet, devant rester portes closes le temps de l’installation et de la durée du festival. "Pour une fois, je prendrai des vacances en été, ça me changera la vie !", en sourit-il.

Dans cette installation, il y a surtout une forte symbolique qui règne, dans le nom du commerce de Vincent Ramond. Alors qu’il y a deux ans après l’achat de l’enceinte par la Ville au Département, le tiers-lieu Station A quittait le haras pour devenir plus tard la Station rue Amans-Rodat, voilà le food-truck la Station qui débarque. Une ironie du sort qui ne fait pas rire Vincent Ramond. "Ça ne me plaît pas du tout, les gens ne vont rien comprendre. Mon commerce porte ce nom depuis octobre 2019, alors quand Station A est devenu la Station il y a un an je n’ai pas compris. Si je vois que nos clients ne s’y retrouvent pas, j’essaierai de faire quelque chose…" En attendant, l’Agentol attend l’arrivée des beaux jours, où il espère garnir le haras.