Rodez : "On est de grands fans de divertissement", "L’Hache toi", ce nouveau concept pour s’amuser en famille et entre amis

Au 41, avenue Saint-Cyrice, à Rodez, se trouve un local de lancer de haches tenu par Jérémy et Lucas Bonnieux et Josselin Gimalac.

Trois amis se sont lancés dans le milieu de l’escape game il y a maintenant 6 ans, en 2018, en créant leur entreprise "Cinsens". Jérémy Bonnieux, à l’initiative de ce projet, entouré de son frère, Lucas Bonnieux, et de son ami, Josselin Gimalac, propose une panoplie de prestations extérieures allant de l’escape game mobile au bubble foot en passant par des chasses aux trésors Les 3 compagnons couvrent trois départements : l’Aveyron (Millau), le Cantal (Aurillac) et l’Hérault (Agde).

De l’escape game au lancer de hache

Depuis 2020, ils ont ajouté une corde à leur arc en développant du lancer de haches "L’Hache toi" à Rodez et Aurillac. "On est de grands fans de divertissement et la hache c’était un business florissant. Ça change des activités que l’on peut voir. Les gens viennent pour se détendre, se lâcher tout en manger et en buvant. On essaie de les rendre heureux", explique Jérémy Bonnieux. Une nouveauté est prévue d’ici la fin d’année : la mise en place d’une cible interactive. La séance dure environ une heure pour un tarif de 15 €, réduit à 10 € pour les étudiants.

L’entreprise Cinsens ne s’arrête pas là puisqu’elle propose aussi des parcours ludiques avec des énigmes dans certaines villes pour y conter l’histoire du lieu. Les trois associés répondent aussi à des demandes plus personnalisées, à partir de 15 €, dans l’Aveyron, le Cantal et l’Hérault.