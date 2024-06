Roland-Garros 2024 : il ne reste plus qu’une Française en lice, où et quand voir son match ce lundi ?

La première semaine de Roland-Garros a fait mal aux joueuses et joueurs tricolores : ce lundi 3 juin, il n’en reste plus qu’une.

La deuxième semaine de tournoi porte d’Auteuil est lancée, ce lundi 3 juin 2024. Et il ne reste plus qu’une représentante française, qui va tenter de se hisser en quarts de finale.

Varvara Gracheva encore en lice

Il ne reste plus qu’elle : Varvara Gracheva, 88e au classement ATP, et un parcours atypique. Née en Russie il y a 23 ans, elle a été naturalisée française au printemps 2023. Et pour l’instant, ce Roland-Garros 2024 est un 3/3 avec un succès face à la Grecque Maria Sakkari (3-6, 6-4, 6-3), une victoire face à l’Américaine Bernarda Pera (6-1, 6-3) et la passe de trois face à la Belge Irina-Camelia Begu (7-5, 6-3).

C'est désormais un duel face à la Russe Mirra Andreeva qui attend la joueuse qui célébrera ses 24 ans le 2 août prochain. Avec, en jeu, une place en quarts de finale. Et en cas de qualification, la Moscovite de naissance pourrait croiser le fer avec la tête de série numéro 2, la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui doit se défaire de l'Américaine Emma Navarro.

À quelle heure suivre le huitième de finale ?

Avant de penser au quart, place donc au huitième, et ce duel entre Varvara Gracheva et Mirra Andreeva doit démarrer à partir de 14 heures 30 ce lundi 3 juin 2024, sur France 2.

Corentin Moutet, dernier espoir éliminé

Dans le tableau masculin, Corentin Moutet était le dernier français encore sur les courts, ce dimanche 2 juin. S’il avait idéalement lancé son immense défi face au numéro 2 mondial, Jannik Sinner, remportant le premier set 6-2, frôlant même la bulle, le Tricolore a ensuite subi la loi de l’italien, qui a enlevé les trois manches suivantes, 6-3, 6-2, 6-1.