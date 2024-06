Réquista. Saint-Jo et Saint-Louis dans… l’espace

Les élèves de l’école Saint-Joseph (CM1-CM2) et les 6e du collège Saint-Louis ont participé à la 15e édition du congrès scientifique des enfants, cette année aux couleurs des Jeux olympiques Paris 2024. Il s’agissait d’un projet interdisciplinaire innovant pour donner le goût des sciences et favoriser l’estime de soi des élèves de cycle 3. Autour de la thématique "espace et sport et des jeux astrolympiques", il visait à permettre aux élèves d’exprimer leur créativité et d’apprendre à travailler en groupes avec l’aide d’intervenants.

Pendant plusieurs mois en classe, les élèves ont créé un jeu astrolympique en tenant compte du contexte spatial : du surf acrobatique sur la planète Vénus.

Ils ont imaginé et construit ensemble les règles du jeu et une maquette du lieu permettant la pratique de ce sport. Ils ont présenté leurs résultats comme de véritables chercheurs lors du congrès scientifique organisé par la Cité de l’espace à Toulouse. La Cité de l’espace et ses partenaires accompagnent les classes participantes et leurs enseignants tout au long du projet avec des ressources pédagogiques spécifiques et des interventions en classe ou à distance. Ils ont obtenu le prix du défi sportif. Bravo à ces scientifiques en herbe.