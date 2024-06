Baraqueville. Tennis : les seniors accèdent à la Régionale 2

L’équipe 1 senior du Tennis club padel Baraqueville a obtenu l’accession en Régionale 2 en finissant 1er et invaincu dans sa poule de Régionale 3 du championnat d’Occitanie.

C’est la deuxième montée en trois ans pour les Baraquevillois qui évolueront l’année prochaine au plus haut niveau régional jamais atteint par le club (photo : Théo, Romain, Léo, Bruno et Nathan). Après cet objectif atteint il restera à cette jeune équipe de représenter seuls l’Aveyron lors des phases finales de Régionale 3 avec les huitièmes de finale qui se joueront le 9 juin à Baraqueville contre des adversaires Tarn et Garonnais. Parmi les plus jeunes du club ce sont aussi les garçons 8-10 ans niveau vert qui se sont distingués en étant finalistes du championnat départemental interclubs 8-9-10 ans. En parallèle des compétitions tennis par équipes, le TCPB a organisé le 6 avril une première compétition sur la piste de padel Baraquevilloise, le premier tournoi de padel homologué P25 a réuni 8 équipes (9 messieurs et 7 dames) qui se sont affrontées sur la journée.

En mai, la piste de Baraqueville a également accueilli des matchs de la phase qualificative au tableau final du Championnat départemental de padel. Les dirigeants du TCPB se tournent maintenant vers un autre évènement à venir qui va animer les courts de tennis, ils préparent le 3e tournoi d’été qui aura lieu du 13 au 28 juillet et les inscriptions sont déjà possibles en ligne sur l’application Tenup.