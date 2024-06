Salmiech. Tir à l’arc : Gaël Laur 5e au championnat de France

Le week-end passé se déroulait en banlieue toulousaine, la phase finale du championnat de France de tir à l’arc nature. Sous l’égide de la fédération française, cette compétition réunit les meilleurs archers français sélectionnés par l’addition de leurs performances lors des concours qualificatifs qui s’échelonnent au fil de la saison.

Dans la catégorie U13 arc classique, l’école d’arc avait le plaisir de présenter Gaël Laur qualifié à la 9e place sur le plan national.

Au terme de deux jours de tir, il réussissait à terminer 5e après seulement deux années de pratique.

C’est une performance magnifique qui honore le club des Archers du Céor et l’école d’Arc. Ce résultat récompense le travail de Maurice Dejean et Colette Godzik, éducateurs responsables de la formation des jeunes de l’école. Un grand bravo à Gaël pour ce résultat exceptionnel à l’occasion d’une première participation au championnat de France. Le podium n’est pas loin. Les qualités qu’il montre d’application et d’envie de progresser lui permettront sans aucun doute d’en gravir les marches dans les années à venir.