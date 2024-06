Druelle Balsac. Twirling : deux athlètes en finale du championnat de France N3

Le club de twirling bâton de Druelle accueillait pour la première fois la demi-finale du championnat de France N3 dans son gymnase le week-end des 25 et 26 mai.

600 athlètes, 800 spectateurs et 60 clubs (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) sont venus lors de cette compétition. C’est donc à domicile que les athlètes druelloises ont brillé. Avec de belles performances et le soutien du public nombreux, le club a décroché deux places pour la finale. Un week-end riche en émotions.

En solo benjamine, Paytone finit 2e, synonyme de qualification.

En duo minime, Louna et Hizya ont fait une belle prestation en décrochant la 4e place. En solo minime, Louna a terminé 4e de sa catégorie.

En solo junior, Oanna se classe 5e en ayant tout donné jusqu’au bout, et Célia décroche une superbe première place.

Seuls les 2 ou 3 premières par catégorie étaient sélectionnés pour la finale.

Quelques regrets d’être passé si près de la qualification pour certaines et bravo à Paytone et à Célia qui obtiennent le ticket gagnant pour la finale du championnat de France N3 les 15 et 16 juin prochains à Saint-ie des Vosges (près de Strasbourg).

Le club adresse un grand merci à Cloé, leur entraîneur, pour tout son investissement au sein du club, à tous les parents et bénévoles présents, aux membres du bureau Leslie, Erwan, Virginie, Guillaume et Cloé sans qui tout ça n’aurait pas été possible.

Un grand merci à la ligue Occitanie pour leur aide.

Remerciements particuliers à la mairie de Druelle pour les salles mises à disposition.