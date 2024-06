Espalion. Une sortie réussie au Bois du four

Le club de marche "Lou Caminaire del Cairol" a organisé une rando sur la journée au Bois du four qui restera gravée dans la mémoire des participants. Les 17 marcheurs sont partis de l’aire de Micropolis à Saint-Léon pour un circuit de 14 km. La pause de midi pour le pique-nique s’est faite au bord du lac du restaurant du Bois du Four. Le retour, sous le soleil et par une température estivale, ne fut qu’une formalité, le circuit ne présentant pas de difficultés et l’ambiance était conviviale. Prochains rendez-vous du club, le vide-greniers au Cayrol le 16 juin et un week-end à Florimont Gaumier les 22 et 23 juin.