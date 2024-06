Urgences de Rodez et Decazeville : ce que vous devez absolument faire avant de vous y rendre, pour "une prise en charge optimale des patients"

Les centres hospitaliers de Rodez et de Decazeville rappellent les bons gestes à adopter pour garantir les prises en charge dans les meilleures conditions possibles.

"Afin de garantir une orientation et une prise en charge optimale des patients en situation d’urgence, il est demandé de composer le 15 avant de se déplacer aux urgences", tiennent à rappeler les centres hospitaliers de Rodez et Decazeville.

Pour toute personne qui se déplace sans appel préalable au 15, "une évaluation est réalisée sur place via le 15 ou l’équipe des urgences", de sorte à orienter le patient vers un accès au service des urgences, un type d’accueil plus adapté ou bien un autre établissement où le délai d’attente pourrait être plus court. Tout en rappelant que "les urgences vitales sont admises et prises en charge immédiatement".

Que faire si l’état de santé ne relève pas de la médecine d’urgence ?

Afin de ne pas surcharger les services des urgences, il est demandé de joindre son médecin traitant si votre état de santé ne relève pas de la médecine d’urgence.

Composer le 116 117 donne accès à un dispositif de permanence de soins de la médecine de ville. Vous pouvez joindre ce numéro le soir à partir de 20 heures en semaine, à partir de midi le samedi, mais aussi des dimanches et jours fériés.