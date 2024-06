VIDEOS. Bigflo & Oli, Jain, Caravan Palace, Nâaman, Massilia... : la super programmation des Natural Games de Millau

La 15e édition de cet événement mêlant musique et sports outdoor et qui rassemble jusqu'à 100 000 personnes se déroulera du jeudi 27 au dimanche 30 juin.



Demandez le programme des Natural Games ! Une quinzaine de sports de pleine nature, tout autant d'artistes et de groupes : du 27 au 30 juin, comme tous les ans à Millau, la fête du sport et de la musique se tiendra dehors.

La 15e édition des "NG", surnommée cette année le "Hollywood de l'outdoor" ou encore les "mini JO durables" promet encore du spectacle jour et nuit, entre wingsuit, escalade, VTT, kayak ou baseline d'un côté, motié compétition moitié show, et concerts éclectiques et de haut niveau de l'autre.

La programmation sur scène

Jeudi 27 juin sur scène (àpartir de 20h30) : Massilia Sound System, AllttA, Caballero & JeanJass, Vladimir Cauchemar

Vendredi 28 juin (à partir de 19h15) : Queen Omega & the Royal Souls, Caravan Palace, Bigflo & Oli, Vitalic

Samedi 29 juin (à partir de 19 heures) : Nâaman, Meute, Jain, Féfé, Feder

A noter que Nâaman avait déjà été programmé pour l'édition 2022 des Natural Games, mais il avait été contraint d'annuler, touché par une tumeur cérébrale. L'heure de la revanche a donc sonné pour lui.

La billeterie est ouverte en ligne. Et l'équipe des NG recherche encore des bénévoles.