80 ans du Débarquement : "Vous ne croiriez pas ce que j’ai vu. Terrible…" : les vétérans accueillis en héros en Normandie

Jeudi 6 juin 2024, on célèbre le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Ce jeudi 6 juin 2024, on célébrera les 80 ans du Débarquement. Les vétérans américains ayant participé à la bataille de Normandie ont été accueillis en héros ces dernières heures dans les aéroports français à l’approche du début des cérémonies.

Beaucoup ont plus de 100 ans

Beaucoup ont plus de 100 ans et sont poussés sur des fauteuils roulants par des proches et des assistants. "C’est irréel. Wow !", s’enthousiasme Reynolds Tomter, 107 ans, accueilli samedi par des élèves brandissant des drapeaux français et américains à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle. En Normandie, un vol spécialement affrété avec à son bord 48 vétérans a atterri ensuite, lundi, à la mi-journée à l’aéroport de Deauville (Calvados).

Parmi les héros d’hier assis sur des chaises roulantes, Bob Gibson, 101 ans, qui débarqua naguère sur Utah Beach. "C’est comme si c’était arrivé hier. Vous ne croiriez pas ce que j’ai vu. Terrible. Certains jeunes n’ont jamais atteint la grand’plage", raconte-t-il sur le tarmac ensoleillé peu après sa descente d’avion. "Parfois, ça vous réveille la nuit".

"Dans le monde d’aujourd’hui, nous avons besoin de les entendre"

L’épouse du chef de l’État, Brigitte Macron, était là pour saluer, et parfois embrasser, un à un les anciens soldats à leur descente d’avion. "On mesure tout leur courage et à quel point si c’était à refaire, ils le referaient. Dans le monde d’aujourd’hui, nous avons besoin de les entendre. Ils nous font du bien. Ils me font du bien", commente-t-elle.

Dans toute la Normandie où plages, champs et villages portent parfois encore les stigmates des combats du D-Day et des semaines qui suivirent, les préparatifs pour les cérémonies vont bon train à l’approche des célébrations.

"C’est très émouvant"

Ce week-end à Vierville-sur-Mer, près d’Omaha Beach, une reconstitution a été organisée avec des figurants en costumes et des véhicules d’époque.

De jeunes militaires de la 29e division d’infanterie de la Garde nationale de Virginie étaient également présents en souvenir de leurs aînés débarqués en France 80 ans plus tôt. "C’est historique, c’est mémorable […] et c’est aussi très émouvant", explique l’un d’eux, Esaw Lee.

Les commémorations "nous rappellent que nous avons été occupés pendant quatre ans et libérés par les Américains", souligne Marie-Thérèse Legallois, une Normande qui avait 7 ans au moment du Débarquement. "Mais j’ai toujours un peu de tristesse de voir que la guerre continue, en Ukraine ou ailleurs".

Ce 80e anniversaire est aussi pour les habitants une occasion de se souvenir de ces semaines terribles qui firent quelque 20 000 morts normands et virent certaines villes comme Saint-Lô (Manche) être détruites à plus de 90 %. "Ce traumatisme a fait de notre ville la “capitale des ruines", comme l’écrivit le dramaturge Samuel Beckett, intendant dans l’hôpital irlandais installé à Saint-Lô après les bombardements, relate la maire de la ville, Emmanuelle Lejeune. "Cet anniversaire doit être tourné vers les nouvelles générations".