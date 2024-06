Onet-le-Château. A Onet-Village, autour du château et de l’Aula, trois jours de fêtes réussis

Jusqu’au dernier moment la météo aura inquiété les bénévoles du comité des fêtes d’Onet-Village, si bien que par précaution, la première soirée s’est déroulée à la nouvelle salle de l’Aula, où un public très nombreux a pu profiter de l’apéro-concert, se régaler avec les brochettes et apprécier les groupes aveyronnais LOL et la Déryves qui, chacun dans leur style, ont enflammé le dance-floor et mis l’ambiance aussi bien dedans que dehors !

Le bilan du samedi est un peu plus mitigé, le concours de pétanque en doublettes a réuni, malgré quelques averses, 26 équipes "courageuses". Les tapas du soir étaient copieuses et délicieuses, l’ambiance était au rendez-vous avec le trio des Fines gueules, puis avec Média-laser, mais les "fêtards" n’étaient peut-être pas aussi nombreux que ce qu’espéraient les organisateurs…

Quant au dimanche, le soleil a enfin daigné répondre à l’invitation et dès le matin, le ton était donné avec plus de 350 petit déj (sucré ou salé) servi. Les rues du village se sont animées autour des 120 exposants du vide-greniers, qui ont fait le bonheur des promeneurs et des chineurs, sans oublier le marché gourmand, qui n’a pas désempli ! Enfin que dire de la fête médiévale, sinon que la SAEA a particulièrement réussi sa journée en présentant une multitude de stands (fusion du bronze et de l’étain, travail du cuir, du forgeron, lancers de haches…), mais surtout en proposant d’un côté des initiations au Behourd léger, pour petits et grands et de l’autre de magnifiques joutes à 2, puis à 4 combattants en armures, qui ont galvanisé la foule !...