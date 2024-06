Après la chute des ailes et de plusieurs lettres du Moulin Rouge, le calendrier de réparation se précise

La nuit du 24 au 25 avril avait vu le Moulin Rouge perdre ses ailes et trois lettres. Le célèbre cabaret parisien va bientôt retrouver de sa superbe.

Le milieu du printemps avait été le théâtre d’un incident au Moulin Rouge, le célèbre cabaret parisien perdant ses ailes et trois lettres de sa devanture, les 24 et 25 avril 2024. On en sait un peu plus sur le calendrier de réparation.

Avant le passage de la flamme

La véritable course contre la montre qui anime l’écrin du quartier Pigalle de Paris est lancée. Et comme le fait savoir BFM TV, l’établissement assure que les ailes seront prêtes avant le passage de la flamme olympique, à savoir le lundi 15 juillet.

Le Moulin Rouge voit une grue être installée à ses côtés pour que les travaux puissent démarrer, alors qu’une bâche camouflera ces derniers d’ici la fin de cette première semaine de juin. Quant aux nouvelles ailes, ce seront les mêmes que les anciennes.

"Surveillance 24 heures sur 24"

Comme l’avait déclaré Jean-Victor Clerico, directeur général du cabaret, "sur le site en lui-même, on a une surveillance 24 heures sur 24, notamment sur les toitures, avec présence humaine". Il affirmait également que les faits survenus dans la nuit du 24 au 25 avril n’étaient pas dus à "un acte malveillant, c’est évidemment un problème technique".

L’objectif des JO déjà tracé

Dès le vendredi 26 avril, 24 heures après l’incident, Jean-Victor Clerico reconnaissait que les incidents ne tombaient "pas au bon moment, mais je pense que pour un événement pareil, il n’y a jamais de bon moment".

Et disait d’emblée que la "priorité, c’est d’aller vite", avec comme objectif d’être "au rendez-vous des Jeux olympiques… et même avant. L’idée, c’est d’être prêt le plus tôt possible".