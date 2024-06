Salles-la-Source. Après le concert, rendez-vous est pris pour l’assemblée générale ce jeudi 6 juin

L’association Les Amis de Saint-Loup et de Saint Paul recevait les chorales Le P’tit chœur du Dimanche et le Chœur Départemental de l’Aveyron pour un concert, dimanche dernier 26 mai, qui a rempli l’église Saint-Paul d’un public qui a longuement applaudi les chanteurs. La prochaine Assemblée Générale de l’Association les Amis de Saint-Loup et de Saint Paul se tiendra le jeudi 6 juin à 20 h 30 à la salle des fêtes de Salles-la-Source, les adhérents et toutes les personnes souhaitant y participer y seront les bienvenues. Il sera fait, au cours de cette réunion, un bilan des actions de 2023 et présenté les projets pour 2024, en particulier l’organisation d’une inauguration de la mise en place des fresques qui font maintenant partie, en plus du patrimoine religieux, du patrimoine culturel du territoire