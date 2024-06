Aveyron : après le glissement de train entre Rodez et Saint-Christophe, la réouverture de la ligne se fait attendre

Depuis le 1er mai, la circulation ferroviaire est interrompue entre les gares de Rodez et de Capdenac, à la suite d’un glissement de terrain vers Saint-Christophe. Deux millions d’euros de travaux sont nécessaires afin de réparer les dégâts causés. La circulation ne reprendrait pas, et sous conditions, avant le mois d’août.

Après le glissement de terrain qui s’est produit du côté de Saint-Christophe, le 1er mai dernier alors que de fortes pluies s’abattaient sur le département, la circulation ferroviaire est toujours interrompue entre les gares de Rodez et de Capdenac. Et avec des conséquences en cascade sur le trafic.

Si les travaux de réhabilitation de la ligne doivent démarrer prochainement, avec un rétablissement de la ligne qui pourrait être effectif à la fin du mois de juillet, début août selon les syndicats de cheminots. Selon, SNCF Réseau Occitanie "un premier éboulement s’était déjà produit sur la zone au mois de mars dernier, ce qui a fragilisé un peu plus la zone". Pour remettre en service cette partie de la voie, "quarante-quatre pieux vont devoir être plantés dans la partie supérieure du talus pour consolider la zone".

À l’issue de ces travaux, la circulation ne pourrait reprendre sur l’axe qu’à partir du mois d’août et à une vitesse très limitée de 10 km/h. Deux mois encore seront nécessaires pour un retour à la normale du trafic. Un calendrier qui doit encore être affiné en fonction des mesures qui vont être prises sur le terrain durant ces prochains jours.

Solution plus économique

Donc, pour l’heure, la SNCF a choisi de ne plus faire arrêter les trains en gare de Saint-Christophe, mais à Capdenac. "Aujourd’hui rien ne s’oppose à ce que les TER Lio trains soient mis à Saint-Christophe au lieu de Capdenac". Cette proposition, avancée par la CGT Cheminots, est, selon le syndicat, "plus économique pour la SNCF et plus avantageuse pour les usagers". "En effet, les quatre gares intermédiaires (Viviez-Decazeville ; Aubin ; Cransac et Saint-Christophe) restent desservies, sans impact horaire."

Les trois syndicats CGT de Rodez, Capdenac et Millau déplorent, en plus, que le train de nuit "est substitué par voie routière sur la totalité du parcours. Les TER de la Région s’arrêtent à Capdenac et sont remplacés par des bus entre Rodez et Capdenac". "Rien ne s’oppose à ce que le train de nuit circule entre Capdenac et Paris comme cela se faisait en 2010 lorsque le parcours Capdenac-Rodez était fermé pour le plan rail Midi-Pyrénées."

Pour une réhabilitation de la ligne entre Rodez et Séverac De plus, alors que la gare de Rodez était desservie par trois lignes, elle ne reçoit aujourd’hui plus que les trains en provenance de Toulouse. Même si, dans quelques mois les wagons venus de Brive vont retrouver leur terminus habituel, les usagers "attendent avec impatience la réouverture de la ligne entre Rodez et Séverac". Le trafic est suspendu sur cette voie, depuis 2017, à cause de l’obsolescence de composants, " faute de renouvellement". La CGT Cheminots rappelle que "cette réhabilitation est inscrite comme prioritaire par le conseil régional depuis 2016 et les conclusions des États généraux du rail et mobilités (Egrim). Avec le retour de cette ligne, ce n’est pas seulement le retour de la liaison intra départementale Rodez-Séverac-Millau. En effet, ce tronçon de 44 km doit également permettre une mobilité plus vertueuse sur les relations Mende-Toulouse, Millau-Toulouse mais également Rodez-Montpellier". Pour le syndicat, "ce chantier ne saurait souffrir de plus de tergiversations locales et le temps des études doit rapidement laisser la place à celui des travaux".

Pour les syndicats, "maintenir l’offre couchée jusqu’à Capdenac limitera grandement les contraintes pour les usagers (confort, capacité, heure de départ ou d’arrivée en Aveyron convenable…) Toute autre solution générera des dégradations supplémentaires".

Les trois sections syndicales entendent peser sur les élus locaux "et autorités organisatrices, l’Etat et le conseil régional, pour imposer aux entreprises SNCF Voyageurs et SNCF Réseau la mise en oeuvre de ces mesures indispensables pour limiter l’impact pour les usagers du rail aveyronnais".

L’idée est que les voyageurs puissent rejoindre Paris et Rodez/Albi via le train nuit Paris – Toulouse, puis une correspondance TER, aux mêmes tarifs que ceux proposés pour le train de nuit Paris – Rodez/Albi. Selon SNCF Voyageurs, ce dispositif devrait être accessible à partir du 14 juin.