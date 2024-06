Aveyron : un accord trouvé à Nutergia, vers une sortie du conflit qui oppose la direction et les grévistes

Après quatre jours de grève des salariés de l’entreprise aveyronnaise sur le site de Causse-et-Diège, un accord a été trouvé entre syndicat et direction.

Alors que le mouvement de grève avait été reconduit de lundi à mercredi dernier pour réclamer une revalorisation des salaires, les représentants syndicaux des salariés de l’entreprise Nutergia, installée à Causse-et-Diège et à Capdenac-Gare, annoncent avoir trouvé un accord avec la direction et "être en bonne en voie" pour sortir du conflit suite à de longs nouveaux échanges mardi soir et mercredi après midi.

Lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) entre la direction et les salariés, les représentants du personnel demandaient notamment une augmentation des salaires d’au moins 170 € brut "pour faire face à l’inflation". La direction avait annoncé plafonner cette revalorisation à 40 €, puis 50 €. Une augmentation jugée alors "dérisoire" par les salariés, dont une centaine a fait grève pendant quatre jours, dès le vendredi 24 mai.

Un accord sur le point d’être finalisé

"Il y a eu de nouveaux échanges avec la direction mardi et mercredi. Nous avions établi le seuil minimum d’augmentation acceptable à 120 € brut en assemblée générale. Nous y sommes parvenus dans le cadre des échanges avec la direction", explique Emmanuel Lanjard, délégué syndical CGT et élu au comité social et économique (CSE) de l’entreprise de production de compléments alimentaires.

"Le point déterminant a été que des salariés hors syndicats, 5 puis 7, sont venus discutés. Ça a permis d’avoir un dialogue plus apaisé. […] Cette initiative a été bien perçue. En 48 heures, nous avons trouvé des solutions. On s’est tapé dans la main et c’était entendu", résume le directeur général Antoine Lagarde, qui estime que "tout le monde y a mis du sien". L’accord pourrait lui être finalisé et signé cette semaine lors d’une ultime rencontre. "Nous échangeons toujours avec la direction pour finaliser cet accord et le mettre sur le papier", précise Emmanuel Lanjard. Les grévistes des deux sites, comptant en tout près de 200 salariés, ont repris le travail dès jeudi.