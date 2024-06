Aveyron : "Un total mépris !", grève illimitée des postiers au centre de distribution d'Aubin

Depuis lundi matin, des postiers du centre de distribution du courrier d’Aubin sont de nouveau en grève illimitée.

"La direction de la Poste refuse toute négociation sur le projet de restructuration de leur service qui aura de lourdes conséquences sur l’emploi et le service postal. Les élus de bassin communauté avaient voté une motion, à l’unanimité, pour demander des négociations également, le député Laurent Alexandre est également intervenu, Pascal Mazet conseiller régional de même… La Poste refuse toute discussion et d’entendre les postiers qui lui ont porté des propositions. Un total mépris ! ", déplorent les grévistes qui annoncent d’ores et déjà leur intention de poursuivre leur mouvement aujourd’hui.

La direction s’étonne

Contactée, la direction régionale de La Poste indique pour sa part : "Ce lundi, plus de la moitié des postiers d’Aubin sont au travail et assurent leur activité. Sur le site d’Aubin, le projet d’adaptation de l’organisation a été construit dans le respect du dialogue social en vigueur à La Poste. Ainsi, depuis mars 2023, la direction a organisé une quinzaine d’instances et de réunions de consultations du personnel et de leurs représentants (plénières, CHSCT…). Dans le même temps, dix rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux ont également été proposées.

La direction déplore que certaines organisations syndicales invitées à ces échanges n’y aient pas participé systématiquement. En ce qui concerne la communication et la co-construction du projet avec les agents, ce sont plus de 20 réunions qui ont été menées par la direction : atelier du sens, groupes de travail…

À l’heure actuelle et conformément à la réglementation en vigueur, la mise en œuvre du projet d’organisation du site d’Aubin est suspendue le temps que soit menée l’expertise demandée par les membres du comité hygiène et sécurité des conditions de travail (CHSCT). Ce faisant, étant toujours dans l’attente des rapports de cette expertise, la direction s’interroge sur les raisons du mouvement de grève en cours. Pour rappel, la nouvelle organisation se fera avec tous les postiers du site, dans le plus strict respect des 35 heures et sans aucun licenciement. Concernant l’emploi, en Aveyron, 19 CDI ont été signés en 2023 et 17 en 2024."