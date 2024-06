Baccalauréat, CAP, brevet… qui dit juin dit mois des examens, voici toutes les dates et les heures des épreuves

Qui dit mois de juin dit mois des examens : baccalauréat, CAP, brevet… quel est le programme pour 2024 ?

Les examens du brevet et du baccalauréat vont marquer juin 2024, comme c’est traditionnellement le cas chaque sixième mois de l’année. Quel est le programme ?

Pour le baccalauréat général ?

Épreuves écrites et orales de français en première, philosophie et spécialités en terminale… La deuxième partie du mois est particulièrement chargée, à commencer par les épreuves anticipées de français en première, et la philosophie en terminale, sans oublier les oraux :

vendredi 14 juin : écrit de français (8h – 12h)

: écrit de français (8h – 12h) mardi 18 juin : philosophie (8h – 12h)

: philosophie (8h – 12h) du 24 juin au 5 juillet : grand oral et oraux de français

Viennent ensuite les épreuves de spécialité. Pour rappel, l’élève de terminale doit en passer deux. Elles s’étalent du mercredi 19 au vendredi 21 juin. Voici le programme pour le mercredi :

éducation physique, pratiques et culture sportives : 14h – 17h30

histoire-géographie : 14h – 18h

humanités, littérature et philosophie : 14h – 18h

mathématiques : 14h – 18h

numérique et sciences informatiques : 14h – 17h30

physique-chimie : 14h – 17h30

sciences de l’ingénieur : 14h – 18h

sciences et vie de la terre : 14h – 17h30

sciences économiques et sociales : 14h – 18h

arts : 14h – 17h30

Quel programme pour le jeudi ? Il est exactement le même que pour le mercredi, avec l’épreuve d’arts en moins, et celle de langues, littératures et cultures étrangères régionales en plus, de 14h à 17h30.

Et enfin, pour le vendredi 21 juin, voici le programme :

littérature et langues et cultures de l’Antiquité : 14h – 18h

biologie-écologie : 14h – 17h30

Pour le baccalauréat technologique ?

Concernant le baccalauréat technologique, voici les épreuves écrites de spécialité, disséminées entre le mercredi 19 et le jeudi 20 juin selon les séries. En commençant par le 19 :

STL et STI2D : physique-chimie et mathématiques, de 14h à 17h

: physique-chimie et mathématiques, de 14h à 17h STD2A : analyse et méthodes en design, de 14h à 18h

: analyse et méthodes en design, de 14h à 18h ST2S : chimie, biologie et physiopathologie humaines, de 14h à 18h

: chimie, biologie et physiopathologie humaines, de 14h à 18h STMG : management, sciences de gestion et numérique : de 14h à 18h

: management, sciences de gestion et numérique : de 14h à 18h STHR : économie-gestion hôtelière, de 14h à 18h

: économie-gestion hôtelière, de 14h à 18h S2TMD : culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales, de 14h à 18h

Et le jeudi 20 :

STL : biochimie-biologie-biotechnologie, de 14h à 17h

: biochimie-biologie-biotechnologie, de 14h à 17h STI2D : ingénierie, innovation et développement durable, de 14h à 18h

: ingénierie, innovation et développement durable, de 14h à 18h STD2A : conception et création en design et métiers d’art, de 14h à 18h

: conception et création en design et métiers d’art, de 14h à 18h ST2S : sciences et techniques sanitaires et sociales, de 14h à 17h

: sciences et techniques sanitaires et sociales, de 14h à 17h STMG : droit et économie, de 14h à 18h

Pour le baccalauréat professionnel ?

Concernant les dates pour le baccalauréat professionnel, les voici :

mardi 11 juin : langue vivante 1, de 14h à 15h

: langue vivante 1, de 14h à 15h vendredi 14 juin : langue vivante 2, de 14h à 15h

: langue vivante 2, de 14h à 15h mardi 18 juin : français, de 8h30 à 11h30

: français, de 8h30 à 11h30 mardi 18 juin : histoire géo et enseignement moral et civique, de 14h à 16h30

: histoire géo et enseignement moral et civique, de 14h à 16h30 mercredi 19 juin : prévention, santé et environnement, de 9h30 à 11h30

: prévention, santé et environnement, de 9h30 à 11h30 mercredi 19 juin : économie droit et économie gestion, de 14h à 16h

: économie droit et économie gestion, de 14h à 16h jeudi 20 juin : arts appliqués et cultures artistiques, de 9h30 à 11h30

Pour le CAP ?

Au rayon des certificats d’aptitude professionnelle (CAP), les épreuves écrites ont déjà commencé lundi 3 juin, avec le français, la prévention, santé et environnement, les mathématiques et la physique. Voici les épreuves restantes, ce mardi 4 :

langues vivantes obligatoires, de 14h à 15h

arts appliqués et cultures artistiques, de 16h à 17h30

Pour le brevet ?

Le brevet sera le dernier examen à être imposé aux élèves, cette fois-ci de 3e. Rendez-vous les lundi 1er et mardi 2 juillet. En commençant par le lundi :

français 1ère partie, de 9h à 10h30

français 2e partie, de 10h45 à 12h15

mathématiques, de 14h30 à 16h30

Et ensuite, le mardi :