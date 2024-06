Le Nayrac. Belle escapade au Pays basque

Les Aînés du Nayrac et d’Estaing se sont offert une escapade au Pays basque en cette dernière semaine de mai. Dès le départ matinal, chacun affichait son enthousiasme et cela a duré tout au long du séjour. À St-Pée-sur-Nivelle, les hôteliers accueillaient le groupe de façon chaleureuse pour partager un déjeuner aux accents basques. Sandrine, la guide régionale prenait le relais pour accompagner les Aveyronnais sur les routes des environs. Les visites programmées étaient fort intéressantes : St-Jean-de-Luz où fut célébré le mariage de Louis XIV, Cambo-les-Bains avec la Villa Arnaga, maison palais d’Edmond Rostand et de son épouse Rosemonde Gérard, Biarritz, station balnéaire et ville du surf, Larressore où le bâton de marche, le makila est toujours fabriqué selon les méthodes traditionnelles, Ainhoa, charmant village bastide classé parmi les plus beaux de France, St-Jean-Pied-de-Port, pour une flânerie dans les rues médiévales, sur les traces des pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle, Bayonne avec sa cathédrale, son cloître, sa conserverie de jambon, Ibardin à la frontière espagnole où l’océan s’aperçoit d’un côté tandis que les montagnes dominent de l’autre, Espelette où la production, la transformation et la dégustation du célèbre piment ont été commentées… Les traditions basques n’étaient pas oubliées avec la gastronomie, et bien sûr les chants et la musique où une soirée typique était proposée pour le plus grand plaisir des voyageurs. À l’heure du retour, si quelques produits basques se trouvaient dans les bagages (espadrilles, jambon, fromages, linge de table, piments, chocolats, gâteaux…) c’est surtout dans les mémoires que de nombreux souvenirs resteront gravés pour les visites, l’ambiance, la bonne humeur, l’accueil, les commentaires de Sandrine, la guide locale avec son accent chantant et sa connaissance de ces lieux chargés d’histoire et d’anecdotes, de Jean, le chauffeur du bus, toujours soucieux de ses passagers.

Pour 2025, les membres des clubs du Nayrac et d’Estaing espèrent se retrouver pour revivre une telle aventure vers une autre destination.