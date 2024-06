CARTE. Le soleil, grand absent du printemps 2024 : voici les départements qui ont connu le plus gros déficit d’ensoleillement

L’absence du soleil n’était qu’une impression ces derniers mois, comme le montre cette carte de Météo France.

Le soleil n’avait pas très envie de se montrer tout au long du printemps, et ce n’est pas peu dire. Au moment de faire un premier bilan, Météo France a enregistré un déficit d’ensoleillement proche de 20 % à l’échelle national, et jusqu’à 30 % dans le nord-est du pays.

"Le printemps 2024 est ainsi parmi les moins ensoleillés, comparable aux printemps 2013 et 1983. Depuis le début de l’année, seul le mois de janvier a bénéficié d’un ensoleillement en moyenne proche de la normale", détaille Météo France.

Dans cette carte, on voit effectivement les départements en gris foncé qui ont connu entre 20 et 30 % de déficit d’ensoleillement, essentiellement dans l’est du pays. Des Hauts-de-France jusqu’à l’Aveyron, le déficit était de 10 à 20 %. On peut voir que quelques territoires seulement ont eu plus de soleil que la normale, comme la Corse, les pieds des Pyrénées et une toute petite partie du Var et des Alpes-Maritimes.

Les départements qui ont le moins vu le soleil ces derniers mois. Météo France

4ème printemps le plus pluvieux

Qui dit absence de soleil dit pluie pour ce printemps 2024. Cette saison se classe en 4ème position des printemps les plus pluvieux jamais enregistré, et le plus pluvieux depuis 2008. L’anomalie de précipitations était de +45 %.

"Partout, il a beaucoup plu et souvent, entraînant par endroits des inondations et des coulées de boue (en Bourgogne, dans le Centre-Ouest, en Lorraine et en Alsace, dans l’Aisne, etc.). Sur le Poitou, les Charentes, le nord de l’Alsace et la Lorraine ainsi que sur les Cévennes ardéchoises ou encore la Côte d’Azur, il est tombé deux fois plus de pluies que la normale".

Tout au long de ce printemps, sur une majeure partie du pays, nous avons eu entre 10 et 15 jours de pluie de plus que la normale. Exception faite dans les départements du pourtour méditerranéen, des Pyrénées, sur le littoral et la Manche.

Les excédents de pluie en France ces derniers mois. Météo France

