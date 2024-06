Onet-le-Château. Ce week-end, les jeunes de Vélo 2000 ont mis de la couleur au Roc laissagais

Samedi 1er juin et dimanche 2 juin, Vélo 2000 Onet était au Roc laissagais.

Le samedi matin, les enduristes Mathis, Loïs et Sébastien ont pris le départ à la Croix du Typle dans les Palanges. Les chronos sont lancés sur 5 spéciales variées rendues glissantes par les pluies de la veille, mais qui n’ont pas empêché le trio de faire de belles performances. Le samedi après midi, c’est au tour des plus jeunes en cross-country. Marius, Tom, Alexandre, Émilie, Nathan, Marius et Anaëlle ont pris le départ sous l’arche du Roc. Un circuit différent de l’an dernier : un start loop, un passage avec des rondins, une belle côte boueuse et une belle descente. Tous sont revenus avec le sourire, deux podiums et de belles performances à saluer ! Enfin le dimanche, les plus grands à partir U17, sont allés affronter différents circuits. Virginie a pris le départ sous l’arche du Roc sur le 30 km, le circuit était le même que les années précédentes mais pour elle, c’était une première. Un circuit varié avec de belles côtes longues et de belles descentes, qu’elle a beaucoup apprécié.

Sur ces 3 épreuves, il y avait une grosse concurrence, mais tous s’accordent pour remercier l’organisation, les bénévoles et les partenaires pour ce week-end sportif réussi.