Colère des agriculteurs : "On attend des réponses positives avant fin novembre ou l’Europe s’embrasera", les points de blocages levés à partir de 10 h

Lundi 3 juin 2024, une opération conjointe menée par des agriculteurs français et espagnols le long de la frontière bloquant ainsi plusieurs axes routiers et autoroutiers.

"Ils vont partir, au plus tard à 10 h ce sera fini", a confié à l’AFP Jérôme Bayle, éleveur de Haute-Garonne devenu figure du mouvement de contestation agricole du début d’année.

Jusqu’à huit points de blocage entre Espagne et France

Jusqu’à huit points de passage entre l’Espagne et la France ont été bloqués lundi, tout le long des Pyrénées, de la Catalogne au Pays Basque. L’autoroute A9 Montpellier-Barcelone dans les deux sens et l’autoroute A63 Bordeaux-Bilbao dans le sens France-Espagne étaient toujours bloquées vers 7 h ce mardi 4 juin 2024, a indiqué à l’AFP Vinci Autoroutes, leur exploitant.

"Le gouvernement nous a appelés"

D’autres barrages, comme celui sur le Pont de Rei, non loin de Fos (Haute-Garonne), ont été levés dès lundi soir. "C’était une action coup de poing, on a été entendus, le gouvernement nous a appelés", se réjouit Jérôme Bayle, qui indique avoir eu au téléphone Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture.

L’objectif affiché de cette opération, entamée lundi matin, était de "peser" sur la campagne des élections européennes, dont l’examen a lieu le 9 juin en France, pour réclamer une énergie moins chère et le respect des clauses miroirs (qui supposent d’imposer aux agriculteurs de pays tiers les mêmes normes environnementales que celles prévues dans l’Union européenne).

"La mobilisation des agriculteurs des deux pays a été rare et historique"

La mobilisation des agriculteurs des deux pays, phénomène rare, a été "historique", selon Jérôme Bayle. "Ce ne sont pas du tout nos ennemis, on travaille main dans la main des deux côtés des Pyrénées", a-t-il expliqué. Si l’action de lundi touche à sa fin, l’éleveur français assure toutefois avoir "prévenu" le gouvernement : "On attend des réponses positives à nos revendications avant fin octobre ou début novembre, ou l’Europe s’embrasera."

Côté espagnol, la mobilisation était conduite par des plateformes locales, pour la plupart nées ces derniers mois et organisées via des boucles Telegram. L’une d’elles, le collectif catalan Revolta Pagesa ("révolte paysanne"), avait indiqué se battre "pour la défense de la terre" et "pour la souveraineté alimentaire".