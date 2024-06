Dix ans du musée Soulages à Rodez : près de 6 000 spectateurs présents ce week-end

Que ce soit lors des visites gratuites ou des diverses animations organisées dans le cadre de cet anniversaire, un public nombreux s’est rendu aux abords du musée Soulages.

"J’estime que ce sont de très beaux chiffres !" En la personne de Benoît Decron, le musée Soulages à Rodez détenait un conservateur "heureux", ce lundi 3 juin, au lendemain d’un week-end de festivités célébrant les dix ans de l’antre du maître de l’outrenoir. D’après les comptabilisations du musée, "entre 5 000 et 6 000 personnes se sont rendues au musée de vendredi à dimanche".

Ceci, incluant les entrées simples, mais également les spectateurs ayant pris part aux différents événements organisés dans le cadre de cet anniversaire, comme le spectacle de danse verticale. À titre de comparaison, en 2014, pour les trois premiers jours d’ouverture du musée au public, 7 000 curieux avaient découvert l’établissement.

"Je suis certain que des Aveyronnais l’ont découvert à cette occasion !"

Pour les seules journées de ce samedi et de dimanche, 1 600 et 1 800 visiteurs ont été accueillis, alors que l’entrée au musée était gratuite. L’occasion d’attirer un public différent. "C’était un vrai week-end de rencontres, se réjouit Benoît Decron. Beaucoup de gens qui ne viennent pas au musée d’habitude s’y sont rendus. Je suis certain que des Aveyronnais l’ont découvert à cette occasion !"

Parmi le personnel du musée, 15 à 20 personnes étaient mobilisées chaque jour pour répondre à la demande. "Je tiens à féliciter toute l’équipe pour son implication. On a partagé notre connaissance et rencontré un public nombreux, on ne peut être que satisfaits", résume le conservateur.

De quoi augurer de belles choses pour la suite, dès ce lundi, le musée se remettait en branle. Au programme, un travail sur l’installation et la scénographie de l’exposition majeure de cet été, dédiée au peintre argentin Lucio Fontana. Elle sera disponible à partir du 22 juin et ce jusqu’au 3 novembre.