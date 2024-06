Elections européennes 2024 : le militant historique José Bové en soutien des Verts

José Bové se rallie à la cause de la candidate des Verts pour les élections européennes de ce dimanche.

Les Verts, José Bové en tête, sont dans la dernière ligne droite, comme leurs homologues, pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes, dimanche 9 juin 2024, pour les élections européennes. Un scrutin, à un seul tour souvent méconnu des électeurs.

"Pourtant, c’est la seule élection où 520 députés sont élus à la proportionnelle, insiste le militant historique. Les gens disent que leur voix ne compte pas alors que cela ne fonctionne pas comme une élection où on vote pour le candidat le moins pire au deuxième tour". Une fois le dithyrambe sur le mode de scrutin passé, la figure emblématique de la lutte du Larzac reprend : "Après avoir circulé à travers la France pour dire aux gens de voter, maintenant, je vais dire pour qui je vais voter".

Derrière Marie Toussaint

Sans surprise, l’ancien député européen qui a soutenu la candidature de Carole Delga lors des dernières élections régionales, porte la voix de Marie Toussaint sur les marchés où sont fréquemment présents les représentants locaux. Laurent Renaudin en fait partie, les mercredis et vendredis.

"On y rencontre les deux opposés, révèle-t-il. On croise ceux qui nous disent "Ah non ! Pas celle-là !" et d’autres viennent nous voir pour nous demander le tract. C’est plus flagrant que pour les élections présidentielles". Actuellement, les Écologistes représentent 10 % des députés européens au Parlement.