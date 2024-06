EN IMAGES. Spectaculaire incendie d’un magasin Mr. Bricolage dans le Gard, "le bâtiment ne pourra pas être préservé"

Le violent incendie qui ravage le magasin n’a heureusement pas fait de blessé, le bâtiment est en train d’être réduits en cendres malgré l’intervention des pompiers.

Les réserves d’un magasin Mr. Bricolage sont en proie aux flammes à Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard, cet après-midi de mardi 4 juin 2024. "Lors de l’arrivée des secours, les réserves étaient complètement embrasées et le feu s’était propagé dans la partie publique de l’établissement", communiquent les sapeurs-pompiers du Gard. Une quinzaine de clients et 10 employés du magasin ont été évacués, aucun blessé n’est à déplorer.

"Malgré l’engagement important des moyens des sapeurs-pompiers du Gard et du Vaucluse (Orange), le bâtiment d’une superficie au sol d’environ 2 000 m2 ne pourra pas être préservé. Les sapeurs-pompiers s’activent actuellement pour éviter la propagation vers d’autres établissements tiers", selon les secours.

Les gros moyens sur place

D’importants moyens sont mobilisés pour tenter de maîtriser l’incendie : 80 sapeurs-pompiers, six véhicules incendies, deux camions-citernes grandes contenances, deux grandes échelles, un véhicule avec deux kilomètres de tuyaux, une ambulance, deux véhicules de soutien sanitaire, un drone et enfin un poste de commandement. Sans compter la présence de la gendarmerie, d’Enedis et de GRDF.

Les sapeurs-pompiers demandent à la population de ne pas se rendre sur place pour ne pas gêner l’intervention des secours.