Et si désormais on commandait nos repas en livraison via.... Amazon ?

(ETX Daily Up) - Alors qu'en France la livraison de repas à domicile marque le pas, ce service indispensable durant la crise sanitaire devient aux Etats-Unis une fonctionnalité aussi simple que celle d'acheter un livre en étant directement intégrée à Amazon.

Une livraison prioritaire et gratuite, un accès au catalogue Prime Vidéo mais aussi à celui de Music Prime, ou encore des livres audio fournis par Audible... Et si les avantages d'un abonnement prime à Amazon donnait aussi accès à une livraison de pizzas, burgers et autres sushis ? Dans l'immensité des fonctionnalités que le géant américain du e-commerce a déjà testé, voici désormais la possibilité de passer commande d'un repas de la même manière que l'on achète un livre ou un jouet.

Enfin presque car ce service est dispensé par GrubHub, la plateforme de livraison de repas, une division américaine de la société Just Eat Takeaway.com. Et même les internautes qui ne sont pas abonnés au programme Prime n'ont plus besoin de quitter Amazon pour commander leurs sushis (mais ils devront payer les frais de livraison donc).

Vous l'aurez compris, ce nouveau service pour le moins surprenant, ne concerne pour le moment que les consommateurs américains. Amazon et Grubhub étaient déjà partenaires, ce qui permettaient aux clients du premier d'obtenir la gratuité de la livraison de leurs repas pour les commandes au-delà de douze dollars.

Cette montée en puissance dans la collaboration des deux sociétés américaines annoncée il y a quelques jours s'inscrit dans un contexte très concurrentiel pour les acteurs de la livraison de repas. Après la mise en place des abonnements, les partenariats avec les grandes chaînes de restaurants américaines apparaissent comme un nouveau levier de croissance. Aux Etats-Unis, Uber Eats et DoorDash ont ainsi noué des collaborations avec McDonald's et Starbucks. Fidéliser les consommateurs est d'autant plus compliqué que les acteurs de la livraison offrent des avantages divers et variés.

"Malgré la croissance globale du secteur, la bataille pour la clientèle devient de plus en plus intense car de moins en moins de convives sont aujourd'hui fidèles à un seul service. À mesure que de plus en plus de restaurants forment des partenariats de livraison exclusifs et que les services de livraison de repas offrent des incitations telles que des adhésions et des réductions, de plus en plus de clients devront passer d'une application à l'autre pour couvrir tous leurs besoins", analyse un rapport de Bloomberg Second Measure publié en avril dernier.