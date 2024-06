Arvieu. Immersion dans la vallée du Lot

Le départ s’est fait à 8 heures en car, vers la vallée du Lot. Ainsi après une petite heure de transport voici le groupe des adhérents de la Céorette qui embarque sur le bateau "Olt".

Au détour de chaque méandre de la rivière, même si le soleil était timide, chacun s’est émerveillé de la beauté des lieux et s’est amusé des commentaires d’une guide pleine d’humour.

Particulièrement aux abords du petit village de Saint-Santin, qui a tout en double : église, mairie… Car il possède la particularité d’être à la fois en Aveyron et dans le Cantal. Après un second passage d’une étroite écluse, les participants au voyage ont repris le car, piloté de main de maître, pour se rendre à Saint-Julien de Piganiol afin de déguster un repas gargantuesque et régional, avec poule farcie et stockfish.

C’est au cœur de l’unique noiseraie de l’Aveyron que la sortie s’est terminée.

Si le temps menaçant n’a pas permis une visite dans les plantations de noisetiers, le jeune producteur passionné Claude Chastang a pu retenir toute l’attention de ses visiteurs par la découverte de l’activité familiale "du verger à l’amandon", qu’il a gâté par une délicate dégustation. C’est ainsi que très satisfaits de cette journée de découverte dans une excellente ambiance, les adhérents du Club souvent chargés de quelques produits au goût noisette ont regagné Arvieu.