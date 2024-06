Alrance. JMS 12 répare quads et motos

Installé depuis décembre au sous-sol de la supérette "Au temps d’Antan", Jonathan Le Normand propose de réparer des motos multimarques, quads, buggies, vélos électriques. Passionné de motos, il met au service des amateurs et utilisateurs ses connaissances, acquises à l’INCM (institut national du cycle et motocycle) à Paris où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, puis au Bourget.

Lorsque son employeur s’est décentralisé à Marseille, il l’a suivi et a travaillé en tant que responsable technique CFMOTO pendant quelques années. Mais un jour, ayant des racines curanaises par sa maman Solange, Jonathan a décidé à 35 ans de s’installer à son compte sur le Lévezou.

C’est donc dans des locaux frais et accueillants qu’il a lui-même restaurés avenue de Pareloup, qu’il travaille seul, répare, entretient toutes marques de véhicules à deux roues et des quads. À la demande, il vend aussi des motos électriques, des huiles et produits d’entretien. L’atelier est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le lundi de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Contact au 07 78 37 16 76. ou par mail à contact@jms12.fr