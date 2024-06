Decazeville. La Camargue à la Strada, comme si vous y étiez

Chevaux, taureaux, flamants roses, marais, étangs, les photographies soignées de Karine Dubuisson illuminent le hall du cinéma la Strada et font voyager le public. Cette expo est programmée par la mairie de Decazeville et son service animation, à voir jusqu’au 30 juin.

Installée dans le Bassin depuis février, Karine réside à Viviez et travaille à Cransac. "Je me sens très bien ici et j’ai hâte de découvrir votre belle région", a-t-elle confié. Auparavant, Karine vivait à Sommières (Gard), tenant un magasin de photographie. Elle a éprouvé le besoin de changer de vie et a découvert l’Aveyron un peu par hasard, par l’intermédiaire d’une amie et elle a eu un coup de cœur.

"Ces prises de vues sont magnifiques. N’hésitez pas à venir admirer ces clichés mettant en exergue les beautés camarguaises. Et nous attendons avec impatiences des photographies sur l’Aveyron", insiste le conseiller départemental Christian Tieulié.

Alain Alonso, premier adjoint au maire de Decazeville, a salué le travail de l’artiste et précisé que la mairie allait renouer avec un cycle d’expositions dont une sur Jean Moulin qui sera programmée à la fin de l’année.