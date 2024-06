Brommat. L’arboretum de la Barthe dévoile ses trésors

Les "rendez-vous aux jardins" organisés par le ministère de la Culture ont pour vocation de faire connaître le patrimoine "jardin" et la place de la création dans ce domaine.

Dans ce cadre, les 1er et 2 juin, le parc arboretum de la Barthe a ouvert son portail au public. Agencé autour d’une maison de maître du XIXe siècle, il a été créé en 1995 par Ghislaine et Bernard Gagnant et depuis ne cesse de s’enrichir autour de collections majeures.

En 2023, la Société nationale d’horticulture de France (SNHF), prestigieuse institution œuvrant depuis presque deux siècles a souhaité reconnaître et primer le talent des jardiniers, qu’ils soient débutants ou aguerris, et révéler au public des jardins d’agrément privés d’exception. Ainsi, le jardin de Ghislaine et Bernard Gagnant a remporté un prix national décerné pat la SNHF. Au cours de ces deux journées les visiteurs ont pu découvrir de nombreuses expressions végétales de tous les continents, notamment de l’hémisphère nord. Ce lieu offre un éventail de 500 feuillus, 180 rosiers, 70 conifères et près de 500 vivaces. Un bel aperçu du monde végétal entre arboriculture dans l’espace supérieur et petits jardins fleuris dans la partie basse. De par sa passion et ses explications Bernard Gagnant a su captiver l’intérêt de son auditoire qui de son côté a posé de nombreuses questions. Les visiteurs sont repartis enchantés.

Rendez-vous est pris pour la journée "couleurs d’automne" au mois de novembre.