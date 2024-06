Villefranche-de-Rouergue. Le Salon Nature et Bien être a rencontré un bel intérêt

Retour positif sur le salon Nature et Bien-être organisé ce week-end par l’association "Les Jardiniers du Paradis" à la Salle des Treize Pierres. " Tous les gens qui sont venus ont parlé d’un espace harmonieux et zen qui leur a fait du bien ", se félicite Rose Isabelle, une des organisatrices. "Les exposants ont été contents des rencontres et du vrai intérêt des visiteurs et visiteuses pour tout ce qui était proposé."

Outre les stands divers, conférences et ateliers ont ponctué ces 2 journées consacrées à une approche variée et différente d’une vie plus en connexion et en équilibre avec la nature.

Le club organise ses portes ouvertes ce samedi

Amoureux de tennis, sportifs de toute discipline, ils sont nombreux à se passionner pour ce tournoi légendaire qu’est Roland-Garros avec comme d’habitude son lot de surprises et d’émotions. Le club de Villefranche, comme de nombreux autres dans toute la France, ouvrira ses portes le samedi 8 juin pour la fête du tennis avec au programme des animations, des moments d’échange et de convivialité.

Les jeunes de l’École de tennis seront là avec leurs copains, leurs copines, les parents également. Les animations seront orchestrées par les enseignants Camille et Yvan. "Vous n’avez pas de raquette ? Peu importe, nous mettrons à votre disposition le matériel nécessaire, balles, raquettes… Cette journée est ouverte à tous, petits et grands. Venez avec vos proches (amis, famille) essayer et fêter le tennis. En ce week-end des finales, nous pourrons célébrer ensemble Roland-Garros et les retransmissions TV. Avec les belles journées et à l’approche de l’été, les envies, les tentations sont grandes de venir échanger quelques balles entre copains, copines ou amis sur les courts accueillants de Laurière". Championnats et tournois ne sont pas les seules activités du club et le tennis loisir-détente-découverte a bien évidemment toute sa place avec aussi, pour ceux qui le souhaiteraient, possibilité d’enseignement tant auprès des adultes que des jeunes.

Des actions de "découverte du tennis" seront organisées ces prochaines semaines à l’intention de tous. Dans cette attente, le rendez-vous est donné le samedi 8 juin à partir de 14 h pour fêter Roland-Garros.