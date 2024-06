Luc-la-Primaube. Le spectacle des Ogres de Barback a offert un voyage extraordinaire aux écoliers

C’est à l’invitation du Club de Rodez, que les Ogres de Barback ont donné le week-end dernier 7 représentations de Pitt Ocha, toutes affichant complet, sous un chapiteau coloré intégralement décoré, place de l’Église à La Primaube. Grâce au cofinancement de la municipalité, les élèves des quatre écoles de la commune accompagnés de leurs professeurs et de quelques bénévoles de Cap Mômes, ont pu découvrir vendredi dernier sous chapiteau les aventures d’un personnage au don merveilleux de jongler avec les bruits et les sons. Symbole de l’ouverture à l’autre et au monde, il véhicule, sans en faire un étendard, les vertus de tolérance, de fraternité et de partage. Éternel voyageur, il a baladé, au fil des contes, les auditrices et auditeurs au sein de différentes cultures, les a fait voyager au cœur d’une diversité musicale, leur présentant chants, langues ou instruments de multiples horizons. Cette balade musicale a oscillé entre chanson française, folk et musiques du monde. Naviguant entre humour, réflexion et émotion, l’ensemble de cette aventure a ravi et envoûté les petits comme les grands qui comme Pitt Ocha, cet attachant petit personnage, né il y a 21 ans, de l’imagination du groupe de chanson française les Ogres de Barback, se sont laissés aller, grâce aux sons qu’il a rapportés, et qui leur a permis de rencontrer tour à tour tous ses amis, tout en poésie et mélodies. Des aventures et des rencontres dans un véritable maelstrom visuel et sonore. "Pitt Ocha", a offert un voyage extraordinaire aux élèves. Les artistes ont su créer une véritable complicité avec leur public, établissant un lien magique qui a transcendé les limites de la scène.

La musique, élément central du spectacle, a joué un rôle crucial dans la transmission des émotions. Les rythmes envoûtants et les mélodies entêtantes ont fait vibrer l’audience, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs des spectateurs. Les élèves ont été invités à chanter, créant ainsi une véritable communion entre les artistes et leur public conquis.