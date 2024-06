Espalion. L’EEF : un pilier de soutien pour l’emploi local

L’Espace Emploi Formation (EEF) d’Espalion, présidée par David Delpérié, tenait récemment son assemblée générale annuelle, en présence d’élus et de membres de diverses associations.

Dans son discours, David Delpérié a exprimé sa gratitude envers les trois salariées de l’EEF : Corinne Pumon, directrice, Isabelle Arnal et Sandrine Bernad, pour leur dynamisme et leur engagement.

"L’association se porte très bien ", rassurait-il malgré une légère baisse d’activité, ajoutant que "les résultats sont corrects". Il a également souligné l’importance des nouveaux partenariats, affirmant la reconnaissance de l’EEF en tant que partenaire de proximité : un principe fondamental pour la structure.

Vers une insertion professionnelle réussie

L’EEF a pour objectif de soutenir les demandeurs d’emploi en leur offrant accueil, orientation, information et accompagnement. Il répond également aux besoins des salariés, jeunes, collectivités, entreprises, associations et particuliers. En collaboration avec les services du territoire d’action sociale du département et l’Association pour le développement de l’Emploi Local (Adel), des parcours d’insertion professionnelle sont mis en place pour favoriser un retour à l’emploi adapté aux différents publics en insertion.

Des résultats prometteurs

Pour l’année 2023, l’EEF a accueilli 532 personnes (303 femmes et 229 hommes), générant 2 751 passages. Au total, 172 employeurs, dont 70 particuliers, ont sollicité les services de la structure, déposant 351 offres d’emploi, parmi lesquelles 43 CDI et 308 CDD.

L’Adel, en collaboration avec l’EEF, a proposé des missions de travail temporaires rémunérées et un accompagnement socioprofessionnel pour les personnes en difficulté. En 2023, 80 personnes (28 hommes et 52 femmes) ont bénéficié de ces missions, totalisant 14 495 heures de travail. De plus, 65 personnes ont été accompagnées dans le cadre du suivi socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA.

En novembre 2023, l’EEF s’est impliqué dans la "Semaine des métiers de l’autonomie", organisée par le Conseil départemental, en tenant deux demi-journées à Espalion.

Soutenir la proximité

L’EEF a rappelé son financement par les Communautés de communes Comtal Lot et Truyère et celle d’Aubrac Carladez et Viadène, ainsi que par le Fonds Social Européen, ce qui lui permet de maintenir un service de proximité dans le domaine de l’emploi et de la formation.

En fin d’assemblée, les bilans moral et financier ont été approuvés, ainsi que les actions prévues pour l’année 2024, promettant une continuité dans l’engagement et le soutien aux demandeurs d’emploi.

Contact : Espace Emploi Formation Espalion, 4 avenue d’Estaing, Tél. 05 65 48 07 63. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h, après-midi sur RDV.