Les dangers du téléphone au volant pour les professionnels

(ETX Daily Up) - Le téléphone au volant fait depuis des années des ravages et c'est encore plus vrai auprès des professionnels, qui n'hésitent pas à transformer leur voiture en second bureau. La route représente aujourd'hui la première cause de mortalité chez les professionnels.

L'assureur MMA a interrogé les actifs pour connaître leurs comportements au volant lors de leurs trajets professionnels et les résultats sont plutôt alarmants. Selon cette étude, 25% des professionnels sondés considèrent aujourd'hui leur voiture comme un deuxième bureau, alors qu'il n'y a jamais eu autant de facteurs de distraction pour les automobilistes, à commencer par le smartphone.

L'usage du téléphone n'a jamais cessé de progresser depuis le lancement de cette étude il y a dix ans. En 2024, 80% des professionnels interrogés déclarent recevoir des appels téléphoniques au volant lorsqu’ils travaillent et 74% déclarent en passer, des chiffres en hausse de respectivement 7 et 14 points depuis 2015. Encore pire, 57% des actifs lisent des SMS (+4 pts) et 48% en envoient (+6 pts) tout en roulant. Tous les autres usages, de la consultation de ses mails à l’utilisation des réseaux sociaux, progressent également par rapport à 2015, même s’ils sont effectués dans une moindre mesure.

Concernant la vitesse, une majorité des professionnels (sept actifs sur dix) déclarent rouler au-dessus des limitations lors de trajets professionnels et 15% d'entre eux avouent avoir déjà conduit en ayant consommé plus de deux verres d’alcool. La somnolence au volant les concerne aussi, puisqu'ils sont 80% à avoir déjà conduit tout en étant fatigués sur un trajet professionnel (+2 pts depuis 2015). Ils sont 60% à prétendre rouler régulièrement plus de deux heures sans faire de pause et 33% avouent avoir déjà somnolé au moins une fois au volant.

En 2022, 485 personnes sont mortes sur les routes lors d’un déplacement professionnel, dont 345 lors d’un trajet domicile-travail selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), ce qui fait de la route la première cause d’accident mortel pour les actifs. Malheureusement, moins d’un quart des actifs (24%) a déjà suivi une formation de sensibilisation aux risques routiers, une initiative encore boudée par énormément d'entreprises. Concernant le droit à la déconnexion, seuls 38% des actifs déclarent que leur entreprise l'étend à leurs déplacements professionnels.

Cette étude a été réalisée en ligne par l’Ifop pour MMA, du 8 au 22 avril 2024, auprès d’un échantillon de 1.023 personnes effectuant des déplacements professionnels au moins une fois par mois.