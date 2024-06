Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves de l’école Charles-de-Gaulle visitent Ecotri

Vendredi dernier, deux classes de l’école primaire Charles-de-Gaulle sont venues visiter Ecotri, le centre de tri des emballages et des papiers qui est basé à Millau. Grâce aux animateurs du Sydom Aveyron, les élèves ont pu accéder aux espaces ludiques du parcours pédagogique "la Grande Aventure du Tri" permettant d’aborder les différents modes de consommation et leur impact sur notre environnement. La visite du process industriel a permis aux enseignants, accompagnants et élèves de découvrir les différents équipements et les machines ainsi que les agents valoristes assurant le contrôle sur les tapis de tri.

Leurs enseignantes, Mesdames Costecalde et Verlaguet, sensibles aux bons gestes de tri, souhaitaient que leurs élèves puissent bénéficier de cette animation proposée gracieusement par le Sydom Aveyron.