Villefranche-de-Rouergue. Les Loups ont fêté leur titre avec les supporters

Les joueurs, le staff et les supporters ont partagé un repas dans une ambiance chaleureuse, pour célébrer leur saison exceptionnelle.

Samedi soir dernier, plus de 150 convives ont célébré le titre du Villefranche XIII, en présence des joueurs et du staff, lors d’un repas organisé par le club au stade Henri-Lagarde. Le point d’honneur à une saison historique pour les Loups, invaincus, qui ont survolé le championnat jusqu’à leur victoire 37-14 en finale contre Villegailhenc.

De nouveaux défis

Avec une montée en Élite 1, le club va se restructurer pour s’adapter au haut niveau. Une assemblée générale est prévue dans les prochaines semaines, notamment pour désigner la nouvelle direction.

Nicolas Alquier, l’un des trois coprésidents, se retire du club et Jérôme Gasc se met en retrait de la présidence, tout en restant au club. Seul Sébastien Marty devrait rester, accompagné de nouveaux coprésidents.

Dernièrement, des efforts pour trouver de nouveaux fonds et renforcer l’équipe première ont été annoncés. Le club ambitionne aussi d’améliorer son école de rugby afin d’attirer de plus en plus de jeunes et s’appuyer sur eux dans les années à venir. De nouveaux défis ambitieux afin d’inscrire dans le temps Villefranche XIII en Élite 1.