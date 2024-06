Mon Master 2024 : ouverture de la phase d’admission ce mardi, ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle étape

La phase d’admission de la plateforme Mon Master ouvre ce mardi 4 juin 2024. Ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle étape, la quatrième du processus.

Alors que Parcoursup est entré dans sa troisième étape depuis le jeudi 30 mai, la plateforme Mon Master se lance, elle, dans sa quatrième phase, ce mardi 4 juin 2024.

Phase principale d’admission

À compter de ce mardi, c’est l’ouverture de la principale phase d’admission. "À partir de cette date, connectez-vous pour retrouver les réponses des établissements à vos candidatures", indique la plateforme aux candidats, qui vont donc être fixés concernant les souhaits émis lors des étapes précédentes.

Candidature acceptée ? Sur liste d’attente ? Refusée ? Pour consulter les résultats, rendez-vous sur ce lien. Cette période va durer trois grosses semaines, pour s’étendre jusqu’au 24 juin 2024.

#MonMaster : début de la phase principale d'admission

Vous pouvez savoir dès aujourd'hui si les formations dans lesquelles vous avez postulé ont :

\ud83d\udd34Accepté votre candidature

\ud83d\udd34Si vous êtes sur liste d’attente et à quel rang

\ud83d\udd34Refusé votre candidature

\ud83d\udc49https://t.co/6VafRR66xg https://t.co/o0hQEj61Yf — Ministère Enseignement supérieur et Recherche (@sup_recherche) June 4, 2024

En quoi consiste cette plateforme ?

Pour rappel, cette plateforme permet de consulter l’intégralité des diplômes nationaux de master, "proposés par les établissements d’enseignement supérieur accrédités", mais aussi un dépôt de candidatures "pour l’accès en première année de master". Plus de 3 500 mentions et 8 000 parcours de master ont été répertoriés.

Quatrième étape

C’est donc la quatrième des cinq étapes qui animent le calendrier 2024 de la plateforme Mon Master. C’est à la fin du mois de janvier que le parcours a été lancé :

étape 1 : le 29 janvier, avec la publication de l’offre de formation ouvrant en septembre 2024

: le 29 janvier, avec la publication de l’offre de formation ouvrant en septembre 2024 étape 2 : du 26 février au 24 mars, avec la phase de dépôt des candidatures

: du 26 février au 24 mars, avec la phase de dépôt des candidatures étape 3 : du 2 avril au 28 mai, avec la phase d’examen des candidatures

: du 2 avril au 28 mai, avec la phase d’examen des candidatures étape 4 : du 4 au 24 juin, avec la phase principale d’admission

Et ensuite ?

Il restera donc une cinquième et dernière étape à compter du 25 juin. Il s’agira de la phase complémentaire, avec une étape de candidature et de classement des candidatures encore en liste d’attente, l’examen de ces mêmes candidatures, la phase d’admission et enfin la gestion des désistements, et ce jusqu’à fin septembre.