Parcoursup 2024 : que signifient les réponses des différentes filières aux vœux ?

Les premières réponses des formations arrivent depuis ce jeudi 30 mai sur Parcoursup. Voici la signification des réponses aux vœux des différentes filières.

Depuis ce jeudi 30 mai, les élèves de terminale et étudiants qui souhaitent se réorienter inscrits sur Parcoursup, prennent connaissance des réponses des formations à leurs vœux qui tombent au fur et à mesure et en continu sur la plateforme d’orientation dans l’enseignement supérieur.

Deux jours pour répondre

Les candidats ont deux jours pour répondre aux propositions adressées entre le dimanche 2 juin et le mercredi 10 juillet (date d’envoi des dernières propositions).

Par exemple, si un élève reçoit une réponse le 6 juin au matin, il a jusqu’au 7 juin à 23 h 59 pour donner sa réponse.

Quelles sont les réponses possibles aux vœux ?

Les filières non sélectives (licences générales, parcours spécifique "accès santé" - PASS) peuvent répondre par :

"oui" ;

"oui si" (cela signifie que l’établissement conditionne l’inscription de l’élève au suivi d’un parcours de formation personnalisé comme un stage de remise à niveau ou un cursus adapté) ;

"en attente" d’une place.

Les filières sélectives (classes prépas, BTS, BUT, IEP, IFSI, etc.) peuvent répondre par :

"oui" ;

"en attente" d’une place ;

"non".

Les formations en apprentissage peuvent répondre par :