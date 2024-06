Saint-Symphorien-de-Thénières. Que de monde au repas de l’amitié !

Une centaine de convives s’est retrouvée ce samedi 1er juin, réunissant les deux villages de St-Gervais et St-Symphorien pour ce qui devient un rendez-vous annuel : le repas de l’amitié. Après celui de 2023, organisé à St-Gervais, c’est cette année le Foyer Rural de St-Symphorien qui accueillait une partie des habitants des deux villages autour d’une paella géante concoctée par Gilles, natif du bourg. L’unanimité était faite pour reconnaître ses talents de cuisinier et tous ont apprécié ce repas, dans une ambiance bon enfant qui ne demande qu’à être renouvelé. Les remerciements vont à l’ensemble des personnes qui se sont déplacées, aux membres du Foyer Rural et, bien sûr, à Gilles. Rendez-vous donc au printemps 2025.