Rodez : ce samedi, voici comment faire partie de la grande fresque humaine représentant les anneaux olympiques

Il n’y aura que 125 élus. Inscrivez-vous et rendez-vous ce samedi 8 juin à 16 h 30 sur la Place d’Armes.

Ce samedi à 16 h 30, serez-vous dans les 125 ? Serez-vous parmi les heureux élus qui participeront à cette grande fresque humaine représentant les anneaux olympiques et leurs cinq couleurs ? Centre Presse Aveyron, avec le concours de la municipalité dans le cadre de son opération "Les anneaux citoyens" lance le défi aux 125 premiers, soit 25 personnes par anneaux.

Comment faire pour s’inscrire ?

Pour faire partie de ces "anneaux", il vous faut vous inscrire soit en scannant le flashcode de l’affiche (présent sur l’image en tête de notre article) soit en suivant ce lien. Et n’oubliez pas, l’important, c’est d’y participer… et donc de s’inscrire ! Chacun des 125 repartira avec le maillot de la couleur de "son anneau" et recevra par mail sa photo.