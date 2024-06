Roland-Garros 2024 : début des quarts de finale, plus aucun Français en lice... voici le programme, ce mardi

La deuxième semaine du tournoi de Roland-Garros se poursuit, ce mardi 4 juin 2024, avec les quarts de finale au programme. Sans Français au rendez-vous.

Nouvelle journée de tournoi de Roland-Garros, ce mardi 4 juin 2024. Plusieurs quarts de finale masculins et féminins sont au programme. Mais il n’y a plus de joueurs français.

Gracheva, dernière française en lice, éliminée

La France n’avait plus qu’une seule représentante en lice, au moment de boucler les huitièmes de finale, lundi 3 juin. Varvara Gracheva était opposée à la Russe Mirra Andreeva. En un peu plus de 90 minutes et deux manches, c’est la seconde qui a composté son billet pour les quarts (7-5, 6-2), privant l’Hexagone de tout espoir de sacre en simple cette année, porte d’Auteuil.

Les quarts démarrent

Ce mardi, c’est donc le début des quarts de finale de Roland-Garros, tant dans le tableau masculin que le féminin. Le Bulgare Grigor Dimitrov va affronter l’Italien Jannik Sinner, dès 14 heures. Viendra ensuite le duel entre le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Espagnol Carlos Alcaraz, à 20 heures 15. À noter que les vainqueurs de ces affiches s’affronteront en demi.

Côté filles, l’Américaine Coco Gauff croisera le fer avec la Tunisienne Ons Jabeur, à 11 heures, avant le duel entre la Polonaise Iga Swiatek et la Tchèque Marketa Vondrousova, à partir de 12 heures 30. Idem que pour les deux affiches du jour chez les garçons, les gagnantes de ce mardi s’affronteront dans le dernier carré.

Quels sont les tableaux ?

Voici le tableau complet des quarts au rayon ATP :

Novak Djokovic (SRB) – Casper Ruud (NOR)

Alexander Zverev (ALL) – Alex de Minaur (AUS)

Stefanos Tsitsipas (GRE) – Carlos Alcaraz (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL) – Jannik Sinner (ITA)

Et enfin, du côté WTA :