Rugby : retour des frères Falgayrat et... de la famille Alaux à Decazeville

En pleine préparation du prochain exercice, le SCD a déjà bouclé bon nombre de dossiers.

À Decazeville, le recrutement n’est pas synonyme de bouleversement. Ce n’est vraiment pas dans l’esprit du club de tout casser, repartir à zéro et de recruter à tout va. Pourquoi faire d’ailleurs ? Pour restructurer un groupe qui a terminé la saison dans son objectif de qualification ? Non. Ainsi, le manager général Jérôme Accorsi et les deux entraîneurs Anthony Julian et Étienne Rous se sont employés depuis quelques mois maintenant à aller chercher des joueurs, afin de compenser certains postes et d’en concurrencer d’autres, comme le confirme l’ancien ouvreur decazevillois : "Nous travaillons depuis longtemps sur cette phase de recrutement. La première chose à laquelle nous nous sommes attachés est de conserver l’effectif actuel. C’est chose faite, avec à l’heure actuelle seulement deux départs. Elouan Clouthier qui repart à Cahors et celui de Sergio Kasper, dont nous ne connaissons pas encore sa destination. Signe que dans ce club tout va bien !"

Pas de révolution de palais donc dans ce groupe decazevillois qui vit bien ensemble comme une bande de copains, voire souvent comme une véritable famille soudée mais exigeante avec les éléments qui la compose.

Aussi, lorsque l’on recrute à Decazeville, on essaye de ne pas faire dans le sensationnel, voire d’exploser la trésorerie. Non, rien de cela, du ciblage dans des secteurs où il y a eu des manques qui se sont fait ressentir notamment en fin de saison.

En se renforçant, le SCD voit ainsi revenir ses enfants à la maison. Pas vraiment une surprise, Adrien et Théo Falgayrat, partis à Rodez la saison dernière, vont faire leur retour à Camille-Guibert sous un maillot qui les a vus grandir et accéder à la Fédérale 2. De quoi ravir Jérôme Accorsi : "C’est un grand plaisir de les revoir avec nous. Au-delà des hommes, nous renforçons notre effectif en première ligne, car les blessures ne nous ont pas épargnés et puis il fallait compenser l’arrêt de Grégory Fabro." Sans compter que le SCD va voir également revenir à la compétition Yoan Heuillet et dans quelques mois Gabriel Grasset, qui s’est fait opérer de l’épaule il y a une semaine.

"Le choix de l’avenir"

Derrière également, on va compenser les blessures et renforcer la concurrence. Terminer la saison sans Albert Valentin et Romain Barascud a fait réfléchir les dirigeants decazevillois qui se sont attelés à la tâche de trouver des éléments susceptibles de venir compléter le groupe. Là encore, c’est un retour au club qui s’annonce avec la signature de Tanguy Alaux, le trois-quart centre de Rodez, qui, après cette pige ruthénoise, revient dans son club formateur pour évoluer à l’arrière. Accorsi y va de son petit mot : "C’est le choix de l’avenir. Tanguy est un jeune joueur, c’est notre souhait de recruter des jeunes plein d’avenir. Je pense que son véritable poste, c’est en 15. Il est pétri de qualités, dont un gros coup de pied que nous devrons exploiter. Avec Quentin Vabret qui peut couvrir plusieurs postes, c’est un véritable atout supplémentaire."

Tout comme l’arrivée de Luc Lafon de Villefranche XIII. Fraîchement champion de France d’Élite 2, ce Villefranchois d’origine passé par le XV à Cahors et Figeac arrive dans le Bassin pour apporter toute son expérience du haut de ses 27 ans. "Luc, c’est un couteau Suisse. Il peut jouer partout derrière, même si on pense qu’il nous sera plutôt utile au centre." Un élément de plus qui viendra compenser l’importante blessure contractée par Albert Valentin (genou), qui ne reviendra à la compétition qu’en fin d’année. Et même chose pour Thomas Sigal, qui, après une saison blanche, devrait reprendre en octobre prochain.

À la recherche d’un demi de mêlée également, le Sporting a jeté son dévolu sur un jeune carmausin, Anthony Martinez. Un choix basé sur l’avenir, comme le confirme Jérôme Accorsi : "Il est jeune et a été séduit par l’aventure humaine. Il nous fallait un demi de mêlée pour compléter l’effectif et accompagner Romain Vidal et Lucas Ratier. C’est une bonne solution de prendre un jeune qui va gagner de l’expérience au fil de la saison sans brûler les étapes."

Un retour surprise dans le staff

Le club decazevillois voit également des retours d’un bon œil. Celui d’Adrien Péramond, après un an sans jouer, mais également celui de Gaëtan Gistau, après une brève parenthèse ruthénoise. Mais ce dont est plus fier le club, c’est d’enfin voir monter des juniors dans l’effectif senior, avec les apparitions de Nino Alcaraz et Florian Rey. "On récolte le fruit du travail, se réjouit Jérôme Accorsi. L’entente avec Viviez et Capdenac se passe très bien et nous pouvons compter sur un effectif de 70 licenciés. Avec le temps, cela ne va aller qu’en progressant."

Il y a un secteur également, où on ne s’attendait pas à des bouleversements, c’est celui du staff. Si l’on savait que le club ne souhaitait pas garder Tim Bowker, qui depuis s’est engagé avec le club de Cahors (Fédérale 2), on ne s’attendait pas à voir revenir sur le banc de touche decazevillois Sébastien Alaux. En effet, le frère de Dominique, papa de Tanguy, fait lui aussi son retour à Decazeville. Petite explication du manager général : "C’est également un retour aux sources. Nous devions trouver un entraîneur, car Yoann Arnal, qui professionnellement est surchargé, nous avait signifié qu’il ne pouvait plus combiner les deux. Sébastien est Decazevillois, il est compétent et est disponible. Je n’ai pas de doute sur sa motivation."

Un staff qui va changer sa façon de travailler et voir plus loin dans la globalité du projet de jeu. Durant la semaine, les entraîneurs vont travailler de concert avec non pas deux groupes différents (celui de la première et celui de la réserve) mais un seul et unique, afin de faire raisonner l’ensemble de l’effectif et surtout créer de l’émulation, de la concurrence. Au-delà de cela, Anthony Julian et Étienne Rous resteront à la tête de l’équipe fanion, tandis qu’Alexandre Malpel et Sébastien Alaux auront les rênes de la réserve.

La saison est déjà sur de bons rails à Decazeville et il n’est pas à exclure que d’autres joueurs viennent compléter l’effectif, même si Jérôme Accorsi assure que "nous sommes presque au bout, ça avance très bien !"