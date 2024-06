Salles-la-Source. Souyri : la formation aux gestes de premiers secours a fait le plein

Une formation gratuite aux gestes de premiers secours pour les personnes de plus de 60 ans a été organisée par l’association Lou Cantou, une des composantes du comité des fêtes ayant pour but d’animer le village, aidée le Point Info Seniors de Conques-Marcillac et le SDIS.

C’est à la salle des fêtes de Souyri que se sont retrouvés premiers les inscrits à cette formation. "Nous prévoyons d’organiser une nouvelle formation l’année prochaine car nous avons encore beaucoup de demandes non satisfaites sur la liste d’attente" précise Eva Dupieu, une des organisatrices. "C’est une formation qui dure 7 heures : savoir donner l’alerte, savoir protéger et savoir secourir, sont les points essentiels qui sont abordés" ajoute Hervé Tufféry, pompier à Marcillac, le formateur. La communauté des communes a participé au financement de cette formation, précise-t-il.

Le point info sénior est à la disposition des aînés du territoire de la CC Conques-Marcillac pour les aider dans leurs démarches administratives, répondre à leurs demandes de renseignements… et aussi proposer des animations et faire de la prévention.

Les coordinatrices Élodie Singlard-Causse et Élodie Fraysse répondent au 05 65 42 29 33 du lundi au vendredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, avec prise de rendez-vous possible.