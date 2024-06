Espalion. Un beau geste d’amitié envers les partenaires

S’ils se dévouent pour porter secours, les pompiers savent aussi reconnaître ceux qui les soutiennent.

L’idée est venue de quelques membres du bureau de l’Amicale du Centre de Secours du Nord-Aveyron : faire quelque chose pour remercier ceux qui les accompagnent lors de leurs différentes manifestations et plus particulièrement celle du quine. En effet, tous les ans les soldats du feu font le tour des commerces du secteur et appellent à leur générosité pour pouvoir proposer un quine de qualité. Même si quelques lots sont achetés, l’essentiel est offert. Lors du quine, l’amicale remercie certes ces commerçants au micro mais cela lui semblait bien en deçà de ce qu’elle pouvait faire. Tous ces partenaires listés en essayant de n’oublier personne, ces mêmes pompiers membres du bureau (Aurélien, Fabrice et Cédric pour ne citer qu’eux mais bien d’autres ont participé) ont fait à nouveau le tour de ces mêmes commerçants mais cette fois pour leur remettre en main propre une invitation pour un moment de convivialité à la caserne. Si certains se sont excusés, la grande majorité était au rendez-vous ce jeudi soir au centre de secours. Autour de plateaux de charcuterie, fromage, quiches, pizzas et bien d’autres amuse-bouches chacun a pu échanger, discuter dans un esprit bon enfant et découvrir une autre facette du centre de secours de Boralde.

Pour les organisateurs "un bien petit geste comparé à ceux que les commerçant(e) s et partenaires font pour eux".