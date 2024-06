Villefranche-de-Rouergue. Une belle journée autour de la santé des abeilles

Samedi dernier, le Rucher Ecole Villefranchois REV12 avec le FRGDS Occitanie et le GDSA12, ont organisé une journée de formation théorique et pratique autour de la santé de l’abeille.

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et des échanges, a permis de mieux connaître les différents traitements acaricides, les pratiques de comptage des varroas et leur intérêt, mais aussi d’aborder les stratégies de lutte et les bonnes pratiques pour éviter les ré-infestations et les résistances éventuelles, la lutte génétique avec les abeilles VSH.

Lors du cours pratique au rucher école, les apiculteurs, venus nombreux, ont pu observer la force des colonies, la mise en œuvre des pratiques de comptage, sur les langes, au CO2 ou au sucre glace, méthodes biotechniques, pose et découpe de cadres à couvain de mâles…

Cette journée a été animée par l’intervenant le Dr Lionel Lafon, vétérinaire spécialisé en apiculture, et financée par des fonds Feder. Le rendez-vous était l’occasion de présenter le nouveau dispositif de l’Observatoire des Mortalités et Affaiblissement des Abeilles (OMAA). Un dispositif gratuit ouvert à tous les apiculteurs, avec des conseils vétérinaires et visites sur place, ils sont joignables au 05 31 60 91 91.