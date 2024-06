Une nouvelle édition de "L’Aveyron à pied" pour découvrir les plus belles balades dans le département

Le magazine partage 50 circuits de promenades et de randonnées en Aveyron.

Cheminer à pied en Aveyron, c’est découvrir une mosaïque de terroirs. Chacun a ses paysages et son identité, son bâti et son art de vivre. Quelques kilomètres, une vallée franchie, et on entre dans un autre monde : les vaches remplacent les brebis, les hêtraies succèdent aux noyers, les causses arides laissent place à de grandes prairies herbeuses. Aucune ressemblance entre un château médiéval du Sévéragais, une maison au toit en tuiles d’une bastide, une ferme en pierres sèches du Larzac et un buron couvert de lauzes sur le plateau de l’Aubrac. Un point commun cependant : l’authenticité et le caractère.

La nouvelle édition du topoguide "L’Aveyron à pied", réalisée par le conseil départemental de l’Aveyron en partenariat avec la FFRandonnée Aveyron, vient de paraître aux éditions de la FFRandonnée. Ce nouveau topoguide (une réédition) propose ainsi 50 circuits aux amoureux de patrimoine et de nature avec plus de 643 km de promenade en Aveyron.

50 circuits

Les 50 circuits de promenades et randonnées (PR) de ce topoguide s’adressent à tous : passionnés de culture ou amateurs de paysages insolites. Chaque itinéraire de 5 à 23 km, est facilement accessible les descriptifs sont tous accompagnés de cartes en couleur et d’un balisage (jaune) sur le terrain. Ils sont entrecoupés de nombreux encadrés thématiques et photos.

Le balisage et la maintenance sont assurés par les baliseurs officiels bénévoles de la commission sentiers et ttinéraires de l’Aveyron. Prix : 16,40 €.