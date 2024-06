Après l’Aveyron, un autre département autorise l’abattage de chiens errants : les associations de protection animale montent au créneau

Après plusieurs attaques successives sur un troupeau de brebis en Haute-Vienne, la préfecture a pris un arrêté autorisant l'abattage de chiens errants, comme cela avait été le cas en Aveyron.

L’arrêté préfectoral pris en Aveyron, autorisant l’abattage des chiens errants dans les communes de la Couvertoirade, l’Hospitalet-du-Larzac, Nant, Sainte-Eulalie-de-Cernon et Saint-Jean-et-Saint-Paul, avait suscité une vive indignation auprès des associations de protection animale. L’arrêté avait été décrété après le recensement de 11 attaques de troupeaux depuis le début de 2024, dont les chiens "Saarloos", une race proche du loup, étaient les premiers suspects.

Cet arrêté avait été suspendu par le tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne) le 7 mai 2024. Mais les associations montent au créneau à nouveau alors que le même dispositif a été pris dans deux communes de Haute-Vienne.

Selon nos confrères de France Bleu, cet arrêté a été pris après les attaques, pendant quatre nuits successives, sur le troupeau d’un éleveur à Saint-Paul. Au moins sept brebis ont été tuées. Les enquêtes de l’Office français de la biodiversité ont conclu que deux attaques auraient été menées par des loups, et deux par des chiens errants.

Des lieutenants de louveterie ont été mobilisés plusieurs nuits pour effectuer des tirs d’effarouchement, des filets de protection électrifiés ont été mis à disposition de l’éleveur, finalement un premier arrêté a été pris pour autoriser les tirs létaux en cas d’attaque de loups, puis un deuxième concernant les chiens errants.

Un référé déposé devant le tribunal administratif

L’association One Voice a annoncé déposer un référé devant le tribunal administratif de Limoges, dans l’espoir de suspendre l’arrêté de Haute-Vienne comme cela avait été le cas en Aveyron. Dénonçant par la même occasion que le dispositif de la préfecture est en vigueur "jusqu’à nouvel ordre" et ne prévoit pas d’horaire en particulier qui autorise les tirs, quand l’Aveyron ne l’autorisait que de 20 heures à 8 heures.

"Les chiens perdus, abandonnés, ou en promenade à plus de 100 mètres de leur famille, et s’approchant des troupeaux pourront donc être la cible de tirs ; même en pleine journée !", s’indigne One Voice. "Comme nous l’avons fait pour l’arrêté de la préfecture de l’Aveyron, nous attaquons celui de la Haute-Vienne pour protéger les chiens. Et continuons le combat pour les loups, victimes de tirs tout au long de l’année".

La fondation Brigitte Bardot est également montée au créneau. "En avril dernier, la FBB et Brigitte Bardot dénonçaient fermement la décision du préfet de l’Aveyron de tuer les chiens sous prétexte de protéger les troupeaux. Suite à cela, le tribunal administratif de Toulouse avait décidé de suspendre l’arrêté. Moins de deux mois plus tard, la préfecture de la Haute-Vienne imite le département occitan ! Malgré son appel, Brigitte Bardot n’avait reçu aucune réponse du ministre de l’Intérieur. La France a-t-elle renoncé à tout bien-être animal sur son territoire ?"